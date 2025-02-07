Ціна Gia by DexFi (GIA)
Поточна ціна Gia by DexFi (GIA) сьогодні становить 0.00000807 USD з ринковою капіталізацією $ 807.93K USD. Ціна GIA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Gia by DexFi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 62.51K USD
- зміна ціни Gia by DexFi протягом дня — -7.18%
- циркуляційна пропозиція – 100.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gia by DexFi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Gia by DexFi до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Gia by DexFi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Gia by DexFi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.18%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Gia by DexFi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.60%
-7.18%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Gia is an advanced AI agent swarm builder that allows users to create, manage, and deploy collaborative or independent AI agents to automate tasks and streamline workflows. With a built-in marketplace, users will be able to purchase plugins to enhance their agents’ capabilities or list their own creations for others to use. Additionally, Gia supports Decentralized AI (DeFAI) tasks and features an Investment DAO, enabling users to tap into decentralized resources and collaborate on collective investment decisions. Gia offers a comprehensive platform for building, optimizing, and scaling AI agents while participating in decentralized, community-driven initiatives.
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