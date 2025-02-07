Сьогоднішня ціна Gia by DexFi (GIA)

Поточна ціна Gia by DexFi (GIA) сьогодні становить 0.00000807 USD з ринковою капіталізацією $ 807.93K USD. Ціна GIA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Gia by DexFi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 62.51K USD

- зміна ціни Gia by DexFi протягом дня — -7.18%

- циркуляційна пропозиція – 100.00B USD

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