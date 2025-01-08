Ціна Ghozali 404 (GHZLI)
Поточна ціна Ghozali 404 (GHZLI) сьогодні становить 62.74 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GHZLI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ghozali 404:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.53 USD
- зміна ціни Ghozali 404 протягом дня — -26.53%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ghozali 404 до USD становила $ -22.66165648749134.
За останні 30 днів зміна ціни Ghozali 404 до USD становила $ +897.3307251700.
За останні 60 днів зміна ціни Ghozali 404 до USD становила $ +665.0116136120.
За останні 90 днів зміна ціни Ghozali 404 до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -22.66165648749134
|-26.53%
|30 днів
|$ +897.3307251700
|+1,430.24%
|60 днів
|$ +665.0116136120
|+1,059.95%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ghozali 404: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.85%
-26.53%
+393.46%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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A$100.384
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€60.2304
|1 GHZLI до USD
$62.74
|1 GHZLI до MYR
RM282.33
|1 GHZLI до TRY
₺2,216.6042
|1 GHZLI до JPY
¥9,925.468
|1 GHZLI до RUB
₽6,728.865
|1 GHZLI до INR
₹5,384.3468
|1 GHZLI до IDR
Rp1,011,935.3422
|1 GHZLI до PHP
₱3,662.7612
|1 GHZLI до EGP
￡E.3,177.781
|1 GHZLI до BRL
R$382.714
|1 GHZLI до CAD
C$89.7182
|1 GHZLI до BDT
৳7,641.732
|1 GHZLI до NGN
₦96,970.3166
|1 GHZLI до UAH
₴2,668.9596
|1 GHZLI до VES
Bs3,325.22
|1 GHZLI до PKR
Rs17,583.5124
|1 GHZLI до KZT
₸33,354.4662
|1 GHZLI до THB
฿2,171.4314
|1 GHZLI до TWD
NT$2,062.2638
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Fr56.466
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