Сьогоднішня ціна Ghozali 404 (GHZLI)

Поточна ціна Ghozali 404 (GHZLI) сьогодні становить 62.74 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GHZLI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ghozali 404:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.53 USD

- зміна ціни Ghozali 404 протягом дня — -26.53%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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