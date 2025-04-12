Ціна GHOG (GHOG)
Поточна ціна GHOG (GHOG) сьогодні становить 19.54 USD з ринковою капіталізацією $ 116.44K USD. Ціна GHOG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GHOG:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни GHOG протягом дня — +15.90%
- циркуляційна пропозиція – 5.97K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GHOG до USD становила $ +2.68.
За останні 30 днів зміна ціни GHOG до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни GHOG до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GHOG до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +2.68
|+15.90%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GHOG: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.54%
+15.90%
-27.37%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
GHOG is the governance and share token of Hand of God, an AI-enhanced DeFi protocol built on Sonic Chain. The project automates emission decisions every 6 hours based on real-time on-chain data such as peg price, liquidity depth, and bond activity. GHOG holders benefit from protocol emissions, fee revenue, and influence through future vote-escrow mechanics. VeGHOG will be the base asset of the Hand of God Ecosystem
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¥2,804.967
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₹1,684.1526
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₩27,755.593
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₱1,117.2972
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₴807.1974
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Rs5,467.0966
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₸10,077.1688
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NT$632.5098
|1 GHOG до AED
د.إ71.7118
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Fr15.8274
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