Сьогоднішня ціна GHOG (GHOG)

Поточна ціна GHOG (GHOG) сьогодні становить 19.54 USD з ринковою капіталізацією $ 116.44K USD. Ціна GHOG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GHOG:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни GHOG протягом дня — +15.90%

- циркуляційна пропозиція – 5.97K USD

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