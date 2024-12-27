Ціна GHO (GHO)
Поточна ціна GHO (GHO) сьогодні становить 0.996824 USD з ринковою капіталізацією $ 146.55M USD. Ціна GHO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GHO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.38M USD
- зміна ціни GHO протягом дня — -0.25%
- циркуляційна пропозиція – 147.02M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GHO до USD становила $ -0.0025563248682335.
За останні 30 днів зміна ціни GHO до USD становила $ -0.0005380855.
За останні 60 днів зміна ціни GHO до USD становила $ -0.0062121074.
За останні 90 днів зміна ціни GHO до USD становила $ -0.0047745880150537.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0025563248682335
|-0.25%
|30 днів
|$ -0.0005380855
|-0.05%
|60 днів
|$ -0.0062121074
|-0.62%
|90 днів
|$ -0.0047745880150537
|-0.47%
Останній аналіз цін GHO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.09%
-0.25%
+0.15%
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