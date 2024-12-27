Сьогоднішня ціна GHO (GHO)

Поточна ціна GHO (GHO) сьогодні становить 0.996824 USD з ринковою капіталізацією $ 146.55M USD. Ціна GHO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GHO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.38M USD

- зміна ціни GHO протягом дня — -0.25%

- циркуляційна пропозиція – 147.02M USD

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