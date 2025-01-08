Ціна Ghislaine Network (GHSI)
Поточна ціна Ghislaine Network (GHSI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 227.74K USD. Ціна GHSI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ghislaine Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.33 USD
- зміна ціни Ghislaine Network протягом дня — -7.29%
- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ghislaine Network до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ghislaine Network до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ghislaine Network до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ghislaine Network до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.29%
|30 днів
|$ 0
|-14.79%
|60 днів
|$ 0
|+18.81%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ghislaine Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.87%
-7.29%
+6.10%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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