Сьогоднішня ціна Ghiblification

Поточна ціна Ghiblification (GHIBLI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 3,87% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GHIBLI до USD становить $ 0 за GHIBLI.

Ghiblification наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 120 291, з циркуляційною пропозицією у 999,96M GHIBLI. Протягом останніх 24 годин GHIBLI торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,04082358, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці GHIBLI змінився на -0,09% за останню годину та на -3,14% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 5,43K.

Ринкова інформація щодо Ghiblification (GHIBLI)

Ринкова капіталізація $ 120,29K$ 120,29K $ 120,29K Обсяг (за 24 год) $ 5,43K$ 5,43K $ 5,43K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 120,29K$ 120,29K $ 120,29K Циркуляційне постачання 999,96M 999,96M 999,96M Загальна пропозиція 999 958 208,03 999 958 208,03 999 958 208,03

Поточна ринкова капіталізація Ghiblification — $ 120,29K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 5,43K. Циркуляційна пропозиція GHIBLI — 999,96M, зі загальною пропозицією 999958208.03. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 120,29K.