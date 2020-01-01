Токеноміка Ghibli Mubarak (GMUBARAK) Дізнайтеся ключову інформацію про Ghibli Mubarak (GMUBARAK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Ghibli Mubarak (GMUBARAK) GMUBARAK is a decentralized memecoin on the BNB Chain with no team, no taxes, and no presale. Inspired by cultural symbolism and driven entirely by its community, the project represents a movement centered on organic growth, transparency, and user-led momentum. GMUBARAK’s purpose is to celebrate community power and offer a resilient, self-sustaining asset in the memecoin space. With zero developer control and 100% of the supply in circulation, it stands as a statement of trustless, narrative-driven crypto culture. Офіційний вебсайт: https://gmubarak.com/ Whitepaper: https://gmubarak.gitbook.io/gmubarak Купити GMUBARAK зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Ghibli Mubarak (GMUBARAK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Ghibli Mubarak (GMUBARAK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 157,75K $ 157,75K $ 157,75K Загальна пропозиція: $ 420,00T $ 420,00T $ 420,00T Циркуляційна пропозиція: $ 420,00T $ 420,00T $ 420,00T FDV (повністю розведена вартість): $ 157,75K $ 157,75K $ 157,75K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Ghibli Mubarak (GMUBARAK)

Токеноміка Ghibli Mubarak (GMUBARAK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Ghibli Mubarak (GMUBARAK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GMUBARAK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GMUBARAK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GMUBARAK, досліджуйте ціну токена GMUBARAK в реальному часі!

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