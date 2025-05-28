Ціна Ghibli Mubarak (GMUBARAK)
Поточна ціна Ghibli Mubarak (GMUBARAK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 46,21K USD. Ціна GMUBARAK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ghibli Mubarak:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Ghibli Mubarak протягом дня — +10,65%
- циркуляційна пропозиція – 420,00T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ghibli Mubarak до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ghibli Mubarak до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ghibli Mubarak до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ghibli Mubarak до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+10,65%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ghibli Mubarak: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,51%
+10,65%
+1,53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
GMUBARAK is a decentralized memecoin on the BNB Chain with no team, no taxes, and no presale. Inspired by cultural symbolism and driven entirely by its community, the project represents a movement centered on organic growth, transparency, and user-led momentum. GMUBARAK’s purpose is to celebrate community power and offer a resilient, self-sustaining asset in the memecoin space. With zero developer control and 100% of the supply in circulation, it stands as a statement of trustless, narrative-driven crypto culture.
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