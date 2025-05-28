Сьогоднішня ціна Ghibli Mubarak (GMUBARAK)

Поточна ціна Ghibli Mubarak (GMUBARAK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 46,21K USD. Ціна GMUBARAK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ghibli Mubarak:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Ghibli Mubarak протягом дня — +10,65%

- циркуляційна пропозиція – 420,00T USD

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