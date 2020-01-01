Токеноміка ghibli michi (GMICHI) Дізнайтеся ключову інформацію про ghibli michi (GMICHI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація ghibli michi (GMICHI) Ghibli Michi was born from a vision to create a cryptocurrency that combines cuteness with real utility. Our mascot, a lovable cat with big dreams, represents our community's spirit - playful, curious, and determined to make a positive impact in the crypto world. Unlike other meme coins, Ghibli Michi is built on strong fundamentals with a focus on community governance, transparency, and long-term growth. We believe in creating a safe environment for investors with zero tax and 100% burned liquidity. Офіційний вебсайт: https://ghiblmichi.xyz/ Купити GMICHI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни ghibli michi (GMICHI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена ghibli michi (GMICHI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 5,54K $ 5,54K $ 5,54K Загальна пропозиція: $ 999,44M $ 999,44M $ 999,44M Циркуляційна пропозиція: $ 999,44M $ 999,44M $ 999,44M FDV (повністю розведена вартість): $ 5,54K $ 5,54K $ 5,54K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну ghibli michi (GMICHI)

Токеноміка ghibli michi (GMICHI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки ghibli michi (GMICHI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GMICHI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GMICHI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GMICHI, досліджуйте ціну токена GMICHI в реальному часі!

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