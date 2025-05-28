Ціна ghibli michi (GMICHI)
Поточна ціна ghibli michi (GMICHI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 6,92K USD. Ціна GMICHI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ghibli michi:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни ghibli michi протягом дня — +1,32%
- циркуляційна пропозиція – 999,47M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ghibli michi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ghibli michi до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ghibli michi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ghibli michi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1,32%
|30 днів
|$ 0
|+17,42%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ghibli michi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+1,32%
+5,97%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Ghibli Michi was born from a vision to create a cryptocurrency that combines cuteness with real utility. Our mascot, a lovable cat with big dreams, represents our community's spirit - playful, curious, and determined to make a positive impact in the crypto world. Unlike other meme coins, Ghibli Michi is built on strong fundamentals with a focus on community governance, transparency, and long-term growth. We believe in creating a safe environment for investors with zero tax and 100% burned liquidity.
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