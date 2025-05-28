Сьогоднішня ціна ghibli michi (GMICHI)

Поточна ціна ghibli michi (GMICHI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 6,92K USD. Ціна GMICHI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ghibli michi:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни ghibli michi протягом дня — +1,32%

- циркуляційна пропозиція – 999,47M USD

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