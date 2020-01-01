Токеноміка Ghibli Kapibala (KAPIBALA) Дізнайтеся ключову інформацію про Ghibli Kapibala (KAPIBALA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Ghibli Kapibala (KAPIBALA) Meme token build with community. Before the chains, before the charts, there was only one thing hanging in the balance: Ballsack. A parody so bold it slaps — born from the sack of internet culture and dangling right where Bitcoin dropped the ball. We’re not chasing trends; we’re jiggling tradition. Ever wish life had a pause button? The Kapibala figured it out. Hang out where the steam rises, the snacks never run out, and everyone’s welcome to vibe. Bring your towel, leave the worries — we’re already halfway to the clouds. Офіційний вебсайт: https://ghibli-kapibala.fun/ Купити KAPIBALA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Ghibli Kapibala (KAPIBALA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Ghibli Kapibala (KAPIBALA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 8,15K $ 8,15K $ 8,15K Загальна пропозиція: $ 999,36M $ 999,36M $ 999,36M Циркуляційна пропозиція: $ 999,36M $ 999,36M $ 999,36M FDV (повністю розведена вартість): $ 8,15K $ 8,15K $ 8,15K Історичний максимум: $ 0,01480693 $ 0,01480693 $ 0,01480693 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Ghibli Kapibala (KAPIBALA)

Токеноміка Ghibli Kapibala (KAPIBALA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Ghibli Kapibala (KAPIBALA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів KAPIBALA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KAPIBALA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку KAPIBALA, досліджуйте ціну токена KAPIBALA в реальному часі!

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