Сьогоднішня ціна Ghibli Kapibala (KAPIBALA)

Поточна ціна Ghibli Kapibala (KAPIBALA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 23,26K USD. Ціна KAPIBALA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ghibli Kapibala:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Ghibli Kapibala протягом дня — +10,16%

- циркуляційна пропозиція – 999,80M USD

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