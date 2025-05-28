Ціна Ghibli Kapibala (KAPIBALA)
Поточна ціна Ghibli Kapibala (KAPIBALA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 23,26K USD. Ціна KAPIBALA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ghibli Kapibala:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Ghibli Kapibala протягом дня — +10,16%
- циркуляційна пропозиція – 999,80M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ghibli Kapibala до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ghibli Kapibala до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ghibli Kapibala до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ghibli Kapibala до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+10,16%
|30 днів
|$ 0
|-58,34%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ghibli Kapibala: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3,93%
+10,16%
+3,91%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Meme token build with community. Before the chains, before the charts, there was only one thing hanging in the balance: Ballsack. A parody so bold it slaps — born from the sack of internet culture and dangling right where Bitcoin dropped the ball. We’re not chasing trends; we’re jiggling tradition. Ever wish life had a pause button? The Kapibala figured it out. Hang out where the steam rises, the snacks never run out, and everyone’s welcome to vibe. Bring your towel, leave the worries — we’re already halfway to the clouds.
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