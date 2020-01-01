Токеноміка Ghibli Elon (GHIBLI ELON) Дізнайтеся ключову інформацію про Ghibli Elon (GHIBLI ELON), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

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Токеноміка та аналіз ціни Ghibli Elon (GHIBLI ELON) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Ghibli Elon (GHIBLI ELON), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 5,81K $ 5,81K $ 5,81K Загальна пропозиція: $ 999,63M $ 999,63M $ 999,63M Циркуляційна пропозиція: $ 999,63M $ 999,63M $ 999,63M FDV (повністю розведена вартість): $ 5,81K $ 5,81K $ 5,81K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Ghibli Elon (GHIBLI ELON)

Токеноміка Ghibli Elon (GHIBLI ELON): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Ghibli Elon (GHIBLI ELON) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GHIBLI ELON, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GHIBLI ELON, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GHIBLI ELON, досліджуйте ціну токена GHIBLI ELON в реальному часі!

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