Ціна Ghibli Elon (GHIBLI ELON)
Поточна ціна Ghibli Elon (GHIBLI ELON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 5.23K USD. Ціна GHIBLI ELON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ghibli Elon:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Ghibli Elon протягом дня — +24.47%
- циркуляційна пропозиція – 999.76M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ghibli Elon до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ghibli Elon до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ghibli Elon до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ghibli Elon до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+24.47%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ghibli Elon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.32%
+24.47%
+2.24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Ghibli Elon is a Solana-based project inspired by the whimsical charm and artistry of Ghibli-style anime. Merging nostalgic visuals with cutting-edge blockchain technology, our mission is to create a vibrant ecosystem of anime lovers, collectors, and degens who appreciate the beauty of storytelling and community. Whether you're here for the art, the memes, or the moonshots — Ghibli Elon is your portal to an anime-infused crypto adventure.
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