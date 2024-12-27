Сьогоднішня ціна ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP)

Поточна ціна ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 847.25K USD. Ціна GHFFB47YII2RTEEYY10OP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ghffb47yii2rteeyy10op:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 68.22K USD

- зміна ціни ghffb47yii2rteeyy10op протягом дня — +38.27%

- циркуляційна пропозиція – 100.00B USD

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