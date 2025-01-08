Ціна Ghast (GHA)
Поточна ціна Ghast (GHA) сьогодні становить 2.23 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GHA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ghast:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.81 USD
- зміна ціни Ghast протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ghast до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ghast до USD становила $ -0.0425709230.
За останні 60 днів зміна ціни Ghast до USD становила $ -0.2882341900.
За останні 90 днів зміна ціни Ghast до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0425709230
|-1.90%
|60 днів
|$ -0.2882341900
|-12.92%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ghast: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Ghast Protocol is an enhanced yield-and-lending protocol built on top of GMX's $GLP, GMD Protocol, and other existing large-cap applications within the Arbitrum ecosystem. By employing an enhanced version of GMD Protocol's Pseudo-Delta-Neutral strategy, we are a liquidation-free money-market strategies for yield-bearing tokens, allowing DeFi investors to access institution-grade yield optimization and unlock utmost capital efficiency.
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A$3.568
|1 GHA до GBP
￡1.784
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€2.1408
|1 GHA до USD
$2.23
|1 GHA до MYR
RM10.035
|1 GHA до TRY
₺78.7859
|1 GHA до JPY
¥352.786
|1 GHA до RUB
₽239.1675
|1 GHA до INR
₹191.3786
|1 GHA до IDR
Rp35,967.7369
|1 GHA до PHP
₱130.1874
|1 GHA до EGP
￡E.112.9495
|1 GHA до BRL
R$13.603
|1 GHA до CAD
C$3.1889
|1 GHA до BDT
৳271.614
|1 GHA до NGN
₦3,446.6657
|1 GHA до UAH
₴94.8642
|1 GHA до VES
Bs118.19
|1 GHA до PKR
Rs624.9798
|1 GHA до KZT
₸1,185.5349
|1 GHA до THB
฿77.1803
|1 GHA до TWD
NT$73.3001
|1 GHA до CHF
Fr2.007
|1 GHA до HKD
HK$17.3271
|1 GHA до MAD
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