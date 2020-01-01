Токеноміка GGEZ1 (GGEZ1) Дізнайтеся ключову інформацію про GGEZ1 (GGEZ1), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація GGEZ1 (GGEZ1) GGEZ1 is a Layer 1 blockchain ecosystem specializing in the tokenization sustainability assets to create stable, transparent, and asset-backed cryptocurrencies. By combining Regenerative Finance (ReFi) principles with blockchain technology, GGEZ1 addresses two critical global challenges: combating climate change and increasing financial inclusion. The platform facilitates real-world asset (RWA) tokenization through three core functions: a tokenization launchpad for asset owners to tokenize sustainability assets, a marketplace for sustainability-backed cryptocurrencies, and a Web3 distribution framework to ensure accessibility and liquidity across decentralized finance (DeFi) platforms and exchanges. Офіційний вебсайт: https://www.ggez.one/ Whitepaper: https://www.ggez.one/pdfs/GGEZ1_ReFi.pdf Купити GGEZ1 зараз!

Токеноміка та аналіз ціни GGEZ1 (GGEZ1) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена GGEZ1 (GGEZ1), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 1,78B $ 1,78B $ 1,78B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 155,49M $ 155,49M $ 155,49M Історичний максимум: $ 0,087698 $ 0,087698 $ 0,087698 Історичний мінімум: $ 0,076331 $ 0,076331 $ 0,076331 Поточна ціна: $ 0,087517 $ 0,087517 $ 0,087517 Дізнайтеся більше про ціну GGEZ1 (GGEZ1)

Токеноміка GGEZ1 (GGEZ1): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки GGEZ1 (GGEZ1) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GGEZ1, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GGEZ1, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GGEZ1, досліджуйте ціну токена GGEZ1 в реальному часі!

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