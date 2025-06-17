Сьогоднішня ціна GGEZ1 (GGEZ1)

Поточна ціна GGEZ1 (GGEZ1) сьогодні становить 0,087325 USD з ринковою капіталізацією $ 155,24M USD. Ціна GGEZ1 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GGEZ1:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни GGEZ1 протягом дня — -0,02%

- циркуляційна пропозиція – 1,78B USD

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