Ціна GGEZ1 (GGEZ1)
Поточна ціна GGEZ1 (GGEZ1) сьогодні становить 0,087325 USD з ринковою капіталізацією $ 155,24M USD. Ціна GGEZ1 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GGEZ1:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни GGEZ1 протягом дня — -0,02%
- циркуляційна пропозиція – 1,78B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GGEZ1 до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GGEZ1 до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни GGEZ1 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GGEZ1 до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0,02%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GGEZ1: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,02%
-0,02%
+13,86%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
GGEZ1 is a Layer 1 blockchain ecosystem specializing in the tokenization sustainability assets to create stable, transparent, and asset-backed cryptocurrencies. By combining Regenerative Finance (ReFi) principles with blockchain technology, GGEZ1 addresses two critical global challenges: combating climate change and increasing financial inclusion. The platform facilitates real-world asset (RWA) tokenization through three core functions: a tokenization launchpad for asset owners to tokenize sustainability assets, a marketplace for sustainability-backed cryptocurrencies, and a Web3 distribution framework to ensure accessibility and liquidity across decentralized finance (DeFi) platforms and exchanges.
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