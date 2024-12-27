Ціна GG (GGTK)
Поточна ціна GG (GGTK) сьогодні становить 0.02112767 USD з ринковою капіталізацією $ 758.42K USD. Ціна GGTK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GG:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.18K USD
- зміна ціни GG протягом дня — +0.65%
- циркуляційна пропозиція – 35.80M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GG до USD становила $ +0.00013736.
За останні 30 днів зміна ціни GG до USD становила $ -0.0014412071.
За останні 60 днів зміна ціни GG до USD становила $ +0.0033227528.
За останні 90 днів зміна ціни GG до USD становила $ +0.005124605181270575.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00013736
|+0.65%
|30 днів
|$ -0.0014412071
|-6.82%
|60 днів
|$ +0.0033227528
|+15.73%
|90 днів
|$ +0.005124605181270575
|+32.02%
Останній аналіз цін GG: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.19%
+0.65%
+2.91%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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