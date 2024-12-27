Сьогоднішня ціна GG (GGTK)

Поточна ціна GG (GGTK) сьогодні становить 0.02112767 USD з ринковою капіталізацією $ 758.42K USD. Ціна GGTK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GG:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.18K USD

- зміна ціни GG протягом дня — +0.65%

- циркуляційна пропозиція – 35.80M USD

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