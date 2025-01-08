Сьогоднішня ціна GFinancePay (GFP)

Поточна ціна GFinancePay (GFP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GFP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GFinancePay:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.55K USD

- зміна ціни GFinancePay протягом дня — -8.90%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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