Ціна GFinancePay (GFP)
Поточна ціна GFinancePay (GFP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GFP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GFinancePay:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.55K USD
- зміна ціни GFinancePay протягом дня — -8.90%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GFinancePay до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GFinancePay до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни GFinancePay до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GFinancePay до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.90%
|30 днів
|$ 0
|-58.21%
|60 днів
|$ 0
|-65.49%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GFinancePay: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.03%
-8.90%
-14.51%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
GFP simplifies the process by converting coins/tokens into money that users can spend, making digital assets more practical and useful in everyday life. The first ecosystem is ready to be used on https://gfpay.net (GFPay), convert your cryptocurrency and load it into the virtual or physical payment cards. Spend as you like with the fiat major payment network on earth. The function as a multi utility token will be completed as continuous ecosystem developments are built to accommodate its purpose.
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