Ціна Geyser (GYSR)
Поточна ціна Geyser (GYSR) сьогодні становить 0.0342104 USD з ринковою капіталізацією $ 332.71K USD. Ціна GYSR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Geyser:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 337.41 USD
- зміна ціни Geyser протягом дня — +0.95%
- циркуляційна пропозиція – 9.73M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Geyser до USD становила $ +0.00032116.
За останні 30 днів зміна ціни Geyser до USD становила $ +0.0032901236.
За останні 60 днів зміна ціни Geyser до USD становила $ -0.0040922104.
За останні 90 днів зміна ціни Geyser до USD становила $ -0.00877152144230357.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00032116
|+0.95%
|30 днів
|$ +0.0032901236
|+9.62%
|60 днів
|$ -0.0040922104
|-11.96%
|90 днів
|$ -0.00877152144230357
|-20.40%
Останній аналіз цін Geyser: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.71%
+0.95%
+2.94%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is GYSR? GYSR is an open platform for on-chain incentives. As both a developer tool and an investment platform, GYSR is a crossroads for activity in decentralized finance. It makes yield farming and token distribution easier, more accessible, and safer for both the creator and the investor.
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