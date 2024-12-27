Сьогоднішня ціна Geyser (GYSR)

Поточна ціна Geyser (GYSR) сьогодні становить 0.0342104 USD з ринковою капіталізацією $ 332.71K USD. Ціна GYSR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Geyser:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 337.41 USD

- зміна ціни Geyser протягом дня — +0.95%

- циркуляційна пропозиція – 9.73M USD

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