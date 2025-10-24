Інформація щодо ціни GetTheGirl (GTG) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00049582 $ 0,00049582 $ 0,00049582 Мін. за 24 год $ 0,00052237 $ 0,00052237 $ 0,00052237 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00049582$ 0,00049582 $ 0,00049582 Макс. за 24 год $ 0,00052237$ 0,00052237 $ 0,00052237 Рекордний максимум $ 0,00128154$ 0,00128154 $ 0,00128154 Найнижча ціна $ 0,0002285$ 0,0002285 $ 0,0002285 Зміна ціни (за 1 год) -0,21% Зміна ціни (1 дн.) +5,13% Зміна ціни (за 7 дн.) -24,55% Зміна ціни (за 7 дн.) -24,55%

Актуальна ціна GetTheGirl (GTG) становить $0,00052126. За останні 24 години GTG торгувався між мінімумом у $ 0,00049582 і максимумом у $ 0,00052237, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GTG становить $ 0,00128154, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0002285.

Що стосується короткострокових результатів, то GTG змінився на -0,21% за останню годину, +5,13% за 24 години та на -24,55% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо GetTheGirl (GTG)

Ринкова капіталізація $ 429,33K$ 429,33K $ 429,33K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 429,33K$ 429,33K $ 429,33K Циркуляційне постачання 823,71M 823,71M 823,71M Загальна пропозиція 823 713 514,237148 823 713 514,237148 823 713 514,237148

Поточна ринкова капіталізація GetTheGirl — $ 429,33K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GTG — 823,71M, зі загальною пропозицією 823713514.237148. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 429,33K.