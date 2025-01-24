Сьогоднішня ціна GetKicks (KICKS)

Поточна ціна GetKicks (KICKS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 64.51K USD. Ціна KICKS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GetKicks:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.70K USD

- зміна ціни GetKicks протягом дня — +20.91%

- циркуляційна пропозиція – 2.55B USD

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