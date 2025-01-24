Ціна GetKicks (KICKS)
Поточна ціна GetKicks (KICKS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 64.51K USD. Ціна KICKS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GetKicks:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.70K USD
- зміна ціни GetKicks протягом дня — +20.91%
- циркуляційна пропозиція – 2.55B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GetKicks до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GetKicks до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни GetKicks до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GetKicks до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+20.91%
|30 днів
|$ 0
|-59.40%
|60 днів
|$ 0
|-78.11%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GetKicks: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+17.45%
+20.91%
-67.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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