Сьогоднішня ціна Getaverse (GETA)

Поточна ціна Getaverse (GETA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GETA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Getaverse:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 722.35 USD

- зміна ціни Getaverse протягом дня — -13.27%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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