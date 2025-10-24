Інформація щодо ціни Get Rich or Die Trying (GRODT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0,00231427 Макс. за 24 год $ 0,00246831 Рекордний максимум $ 0,00588249 Найнижча ціна $ 0,00183633 Зміна ціни (за 1 год) -0,21% Зміна ціни (1 дн.) +2,39% Зміна ціни (за 7 дн.) -18,54%

Актуальна ціна Get Rich or Die Trying (GRODT) становить $0,0023756. За останні 24 години GRODT торгувався між мінімумом у $ 0,00231427 і максимумом у $ 0,00246831, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GRODT становить $ 0,00588249, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00183633.

Що стосується короткострокових результатів, то GRODT змінився на -0,21% за останню годину, +2,39% за 24 години та на -18,54% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Get Rich or Die Trying (GRODT)

Ринкова капіталізація $ 2,37M Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,37M Циркуляційне постачання 1000,00M Загальна пропозиція 999 999 998,0

Поточна ринкова капіталізація Get Rich or Die Trying — $ 2,37M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GRODT — 1000,00M, зі загальною пропозицією 999999998.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,37M.