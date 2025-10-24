Інформація щодо ціни Get Out Frog (GOF) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +1,09% Зміна ціни (за 7 дн.) +4,24% Зміна ціни (за 7 дн.) +4,24%

Актуальна ціна Get Out Frog (GOF) становить --. За останні 24 години GOF торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GOF становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то GOF змінився на -- за останню годину, +1,09% за 24 години та на +4,24% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Get Out Frog (GOF)

Ринкова капіталізація $ 22,03K$ 22,03K $ 22,03K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 22,03K$ 22,03K $ 22,03K Циркуляційне постачання 975,00T 975,00T 975,00T Загальна пропозиція 975 000 000 000 000,0 975 000 000 000 000,0 975 000 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Get Out Frog — $ 22,03K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GOF — 975,00T, зі загальною пропозицією 975000000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 22,03K.