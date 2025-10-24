Інформація щодо ціни Get Bagged (BAGGED) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,57% Зміна ціни (1 дн.) +4,39% Зміна ціни (за 7 дн.) -7,46% Зміна ціни (за 7 дн.) -7,46%

Актуальна ціна Get Bagged (BAGGED) становить --. За останні 24 години BAGGED торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BAGGED становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BAGGED змінився на -0,57% за останню годину, +4,39% за 24 години та на -7,46% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Get Bagged (BAGGED)

Ринкова капіталізація $ 10,33K$ 10,33K $ 10,33K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 10,33K$ 10,33K $ 10,33K Циркуляційне постачання 999,80M 999,80M 999,80M Загальна пропозиція 999 800 313,2714632 999 800 313,2714632 999 800 313,2714632

Поточна ринкова капіталізація Get Bagged — $ 10,33K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BAGGED — 999,80M, зі загальною пропозицією 999800313.2714632. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,33K.