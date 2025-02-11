Сьогоднішня ціна Get AI (GET)

Поточна ціна Get AI (GET) сьогодні становить 6.57 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GET до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Get AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 43.89K USD

- зміна ціни Get AI протягом дня — -2.61%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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