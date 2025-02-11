Ціна Get AI (GET)
Поточна ціна Get AI (GET) сьогодні становить 6.57 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GET до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Get AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 43.89K USD
- зміна ціни Get AI протягом дня — -2.61%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Get AI до USD становила $ -0.176468963263985.
За останні 30 днів зміна ціни Get AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Get AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Get AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.176468963263985
|-2.61%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Get AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.13%
-2.61%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Explore our cutting-edge financial solutions and revolutionize your digital strategy today. Innovation and intelligence for a Safer and more profitable crypto market. Get AI is an algorithm created to profit from the volatility of its own asset. The mission is to explore, implement, and guide the creation of a secure, efficient, and decentralized digital ecosystem. Get AI also offers various utilities that enhance the functionality and usability of web3, such as GetBot. Get AI is designed to be compatible and interoperable with existing systems, providing a seamless and user-friendly experience for users.
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