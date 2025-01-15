Ціна GertrudeDataPig (GDP)
Поточна ціна GertrudeDataPig (GDP) сьогодні становить 0.01232441 USD з ринковою капіталізацією $ 11.94M USD. Ціна GDP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GertrudeDataPig:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 220.91K USD
- зміна ціни GertrudeDataPig протягом дня — +2.04%
- циркуляційна пропозиція – 958.43M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GertrudeDataPig до USD становила $ +0.00024586.
За останні 30 днів зміна ціни GertrudeDataPig до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни GertrudeDataPig до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GertrudeDataPig до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00024586
|+2.04%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GertrudeDataPig: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.42%
+2.04%
-6.81%
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