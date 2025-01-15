Сьогоднішня ціна GertrudeDataPig (GDP)

Поточна ціна GertrudeDataPig (GDP) сьогодні становить 0.01232441 USD з ринковою капіталізацією $ 11.94M USD. Ціна GDP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GertrudeDataPig:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 220.91K USD

- зміна ціни GertrudeDataPig протягом дня — +2.04%

- циркуляційна пропозиція – 958.43M USD

Отримуйте оновлення цін GDP до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни GDP.