Сьогоднішня ціна Gerta (GERTA)

Поточна ціна Gerta (GERTA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 599.77K USD. Ціна GERTA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Gerta:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 43.27K USD

- зміна ціни Gerta протягом дня — -30.48%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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