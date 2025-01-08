Ціна Gerta (GERTA)
Поточна ціна Gerta (GERTA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 599.77K USD. Ціна GERTA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Gerta:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 43.27K USD
- зміна ціни Gerta протягом дня — -30.48%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gerta до USD становила $ -0.000261543821402636.
За останні 30 днів зміна ціни Gerta до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Gerta до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Gerta до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000261543821402636
|-30.48%
|30 днів
|$ 0
|+1,067.53%
|60 днів
|$ 0
|+1,342.58%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Gerta: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.83%
-30.48%
+135.06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Gerta is a memecoin in the politifi space. We are a community based strong tokenomics token focussed on seving da plenit
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