Ціна GeroWallet (GERO)
Поточна ціна GeroWallet (GERO) сьогодні становить 0.00420655 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GERO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GeroWallet:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 914.35 USD
- зміна ціни GeroWallet протягом дня — -7.77%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GeroWallet до USD становила $ -0.000354449595401452.
За останні 30 днів зміна ціни GeroWallet до USD становила $ -0.0007746601.
За останні 60 днів зміна ціни GeroWallet до USD становила $ +0.0036202334.
За останні 90 днів зміна ціни GeroWallet до USD становила $ +0.002047234793525605.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000354449595401452
|-7.77%
|30 днів
|$ -0.0007746601
|-18.41%
|60 днів
|$ +0.0036202334
|+86.06%
|90 днів
|$ +0.002047234793525605
|+94.81%
Останній аналіз цін GeroWallet: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.16%
-7.77%
+16.56%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Gero is an all in one solution on the Cardano blockchain. This includes Cardano native token support, non-fungible token support, staking, hardware wallet support, and in wallet DEX aggregator. The GERO token is used as a governance token as well as for transaction discounts, unlocking premium features and platform personalization.
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