Актуальна ціна Germinal сьогодні становить 0,00000863 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни GERM до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни GERM на MEXC вже зараз.

Ціна Germinal (GERM)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 GERM до USD:

0,00%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
Графік ціни Germinal (GERM) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-05 08:49:17 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Germinal (GERM) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
Мін. за 24 год
Макс. за 24 год

$ 0,00003102
$ 0,00003102$ 0,00003102

$ 0,00000697
$ 0,00000697$ 0,00000697

+4,13%

+4,13%

Актуальна ціна Germinal (GERM) становить $0,00000863. За останні 24 години GERM торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GERM становить $ 0,00003102, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00000697.

Що стосується короткострокових результатів, то GERM змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на +4,13% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Germinal (GERM)

$ 8,62K
$ 8,62K$ 8,62K

$ 8,62K
$ 8,62K$ 8,62K

999,02M
999,02M 999,02M

999 024 561,260988
999 024 561,260988 999 024 561,260988

Поточна ринкова капіталізація Germinal — $ 8,62K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GERM — 999,02M, зі загальною пропозицією 999024561.260988. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8,62K.

Історія ціни Germinal (GERM) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Germinal до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Germinal до USD становила $ +0,0000005511.
За останні 60 днів зміна ціни Germinal до USD становила $ +0,0000013673.
За останні 90 днів зміна ціни Germinal до USD становила $ -0,000006131092027118776.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ +0,0000005511+6,39%
60 днів$ +0,0000013673+15,84%
90 днів$ -0,000006131092027118776-41,53%

Що таке Germinal (GERM)

The Gorbagana Germinal.

  • Official Solana CLI

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Germinal (USD)

Скільки коштуватиме Germinal (GERM) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Germinal (GERM) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Germinal.

Перегляньте прогноз ціни Germinal вже зараз!

GERM до місцевих валют

Токеноміка Germinal (GERM)

Розуміння токеноміки Germinal (GERM) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена GERM зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Germinal (GERM)

Скільки сьогодні коштує Germinal (GERM)?
Актуальна ціна GERM у USD становить 0,00000863 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна GERM до USD?
Поточна ціна GERM до USD — $ 0,00000863. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Germinal?
Ринкова капіталізація GERM — $ 8,62K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція GERM?
Циркуляційна пропозиція GERM — 999,02M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) GERM?
GERM досяг історичної максимальної ціни у 0,00003102 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) GERM?
Історична мінімальна ціна GERM становила 0,00000697 USD.
Який обсяг торгівлі GERM?
Актуальний обсяг торгівлі GERM за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна GERM цього року?
GERM може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни GERM для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.