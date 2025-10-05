Інформація щодо ціни Germinal (GERM) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00003102$ 0,00003102 $ 0,00003102 Найнижча ціна $ 0,00000697$ 0,00000697 $ 0,00000697 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) +4,13% Зміна ціни (за 7 дн.) +4,13%

Актуальна ціна Germinal (GERM) становить $0,00000863. За останні 24 години GERM торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GERM становить $ 0,00003102, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00000697.

Що стосується короткострокових результатів, то GERM змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на +4,13% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Germinal (GERM)

Ринкова капіталізація $ 8,62K$ 8,62K $ 8,62K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 8,62K$ 8,62K $ 8,62K Циркуляційне постачання 999,02M 999,02M 999,02M Загальна пропозиція 999 024 561,260988 999 024 561,260988 999 024 561,260988

Поточна ринкова капіталізація Germinal — $ 8,62K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GERM — 999,02M, зі загальною пропозицією 999024561.260988. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8,62K.