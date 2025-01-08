Ціна Germany Coin (GER)
Поточна ціна Germany Coin (GER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Germany Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.10K USD
- зміна ціни Germany Coin протягом дня — -5.47%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Germany Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Germany Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Germany Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Germany Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.47%
|30 днів
|$ 0
|-2.21%
|60 днів
|$ 0
|-36.71%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Germany Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.06%
-5.47%
+32.54%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Germany Coin is on chain 🇩🇪 ready to drink beers all the way to the top
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