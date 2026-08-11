Сьогоднішня ціна GeorgePlaysClashRoyale

Поточна ціна GeorgePlaysClashRoyale (CLASH) сьогодні становить $ 0.00858721, зі зміною 5.33% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CLASH до USD становить $ 0.00858721 за CLASH.

GeorgePlaysClashRoyale наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 8,580,735, з циркуляційною пропозицією у 999.69M CLASH. Протягом останніх 24 годин CLASH торгувався між $ 0.00829358 (мінімум) та $ 0.00914786 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.082293, тоді як історичний мінімум — $ 0.00429789.

У короткостроковій динаміці CLASH змінився на -0.09% за останню годину та на -13.28% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 353.95K.

Ринкова інформація щодо GeorgePlaysClashRoyale (CLASH)

Ринкова капіталізація $ 8.58M$ 8.58M $ 8.58M Обсяг (за 24 год) $ 353.95K$ 353.95K $ 353.95K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 8.58M$ 8.58M $ 8.58M Циркуляційне постачання 999.69M 999.69M 999.69M Загальна пропозиція 999,687,786.122 999,687,786.122 999,687,786.122

Поточна ринкова капіталізація GeorgePlaysClashRoyale — $ 8.58M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 353.95K. Циркуляційна пропозиція CLASH — 999.69M, зі загальною пропозицією 999687786.122. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8.58M.