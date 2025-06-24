Сьогоднішня ціна Geometric Energy Corporation (GEC)

Поточна ціна Geometric Energy Corporation (GEC) сьогодні становить 0,083488 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна GEC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Geometric Energy Corporation:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Geometric Energy Corporation протягом дня — 0,00%

- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD

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