Ціна Geometric Energy Corporation (GEC)
Поточна ціна Geometric Energy Corporation (GEC) сьогодні становить 0,083488 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна GEC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Geometric Energy Corporation:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Geometric Energy Corporation протягом дня — 0,00%
- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Geometric Energy Corporation до USD становила $ 0,0.
За останні 30 днів зміна ціни Geometric Energy Corporation до USD становила $ 0,0000000000.
За останні 60 днів зміна ціни Geometric Energy Corporation до USD становила $ +0,0013140343.
За останні 90 днів зміна ціни Geometric Energy Corporation до USD становила $ +0,00744556986885375.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0,0
|0,00%
|30 днів
|$ 0,0000000000
|0,00%
|60 днів
|$ +0,0013140343
|+1,57%
|90 днів
|$ +0,00744556986885375
|+9,79%
Останній аналіз цін Geometric Energy Corporation: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
0,00%
0,00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Geometric Energy Corporation (GEC) is a state-of-the-art technology company committed to facilitating positive social change of humanity by commercializing next-generation technologies within the sustainable energy, space, and computing industries. GeometricLabs is at the forefront of emerging computing technologies with academic collaborators and leading-edge technology companies. As the Internet-of-Things grows from being on the ground to in outer space, we explore decentralized computing and finance to advance civilization. GeometricLabs remains integral to this evolving space, applying a plethora of experience to the development of internal products and providing client services. GeometricLabs provides full stack software development services integrating with Internet-of-Things (IoT), Distributed Ledger Technologies (DLT), and cybersecurity.
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