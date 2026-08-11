Сьогоднішня ціна Geojam

Поточна ціна Geojam (JAM) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,38% за останні 24 години. Поточний курс конвертації JAM до USD становить $ 0 за JAM.

Geojam наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 44 285, з циркуляційною пропозицією у 7,57B JAM. Протягом останніх 24 годин JAM торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,04712463, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці JAM змінився на +0,40% за останню годину та на -10,83% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Geojam (JAM)

Ринкова капіталізація $ 44,29K$ 44,29K $ 44,29K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 44,29K$ 44,29K $ 44,29K Циркуляційне постачання 7,57B 7,57B 7,57B Загальна пропозиція 8 000 000 000,0 8 000 000 000,0 8 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Geojam — $ 44,29K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція JAM — 7,57B, зі загальною пропозицією 8000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 44,29K.