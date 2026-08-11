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Поточна ціна Geojam сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація JAM становить 44 285 USD. Відстежуйте оновлення цін JAM до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Geojam сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація JAM становить 44 285 USD. Відстежуйте оновлення цін JAM до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про JAM

Інформація про ціну JAM

Що таке JAM

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Ціна Geojam (JAM)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 JAM до USD:

$0,00000552
$0,00000552$0,00000552
-1,60%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Geojam (JAM) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 21:49:56 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Geojam

Поточна ціна Geojam (JAM) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,38% за останні 24 години. Поточний курс конвертації JAM до USD становить $ 0 за JAM.

Geojam наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 44 285, з циркуляційною пропозицією у 7,57B JAM. Протягом останніх 24 годин JAM торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,04712463, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці JAM змінився на +0,40% за останню годину та на -10,83% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Geojam (JAM)

$ 44,29K
$ 44,29K$ 44,29K

--
----

$ 44,29K
$ 44,29K$ 44,29K

7,57B
7,57B 7,57B

8 000 000 000,0
8 000 000 000,0 8 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Geojam — $ 44,29K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція JAM — 7,57B, зі загальною пропозицією 8000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 44,29K.

Історія ціни Geojam у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,04712463
$ 0,04712463$ 0,04712463

$ 0
$ 0$ 0

+0,40%

-1,37%

-10,83%

-10,83%

Історія ціни Geojam (JAM) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Geojam до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Geojam до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Geojam до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Geojam до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-1,37%
30 днів$ 0-42,86%
60 днів$ 0-78,89%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Geojam

Прогноз ціни Geojam (JAM) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна JAM у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Geojam (JAM) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Geojam потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Geojam у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни JAM на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Geojam.

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Ресурс Geojam (JAM)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Ethereum EcosystemTourism

Про Geojam

Яка зараз ціна торгівлі Geojam?

Geojam (JAM) наразі коштує ₴ UAH, що відображає зміну ціни на рівні -1.37% за останні 24 години. Ця ціна представляє останній агрегований ринковий курс на основі великих бірж і постійно оновлюється з урахуванням актуальної ринкової активності.

Які фактори впливають на зміну ціни Geojam сьогодні?

Недавня зміна ціни за останні 24 години обумовлена поєднанням ринкового настрою, коливань ліквідності та загального показника категорії у секторі Tourism,Ethereum Ecosystem. Ширші економічні тенденції й он-чейн активність на -- також можуть сприяти короткостроковій волатильності.

Наскільки активний інтерес до торгівлі JAM?

Інвестори згенерували ₴-- об’єму торгів за 24 години, що свідчить про активну участь. Більший об’єм зазвичай вказує на підвищену довіру та краще визначення ціни.

Яке місце займає Geojam у глобальному крипторинку?

Наразі він посідає #7315 місце за ринковою капіталізацією ₴1952290.40864684800000, що розміщує його серед більш відомих активів у своєму секторі.

Що говорить нам обсяг обігу щодо JAM?

З обігом 7573942531.689483 токенів рівень пропозиції грає важливу роль у визначенні дефіциту, довгострокової інфляції та ринкової оцінки.

Як сьогоднішня ціна порівнюється з недавньою динамікою Geojam?

Діапазон цін від ₴ до ₴ за останні 24 години підкреслює внутрішньоденну волатильність і допомагає трейдерам оцінити короткострокові можливості для торгівлі.

Як Geojam поступається у порівнянні зі схожими активами?

У порівнянні з іншими токенами Tourism,Ethereum Ecosystem, JAM продовжує демонструвати конкурентоспроможну динаміку, підтримуючи стабільний обсяг торгів та постійний інтерес як з боку роздрібних, так і інституціональних учасників.

Люди також запитують: Інші запитання про Geojam

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 21:49:56 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Geojam (JAM)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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