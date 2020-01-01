Токеноміка GeoDB (GEO) Дізнайтеся ключову інформацію про GeoDB (GEO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація GeoDB (GEO) Geo token is a reward token of the official apps built on top of the Odin Protocol, such as the Wallace wallet. By using these apps and sharing your data, you can earn Geo tokens as a reward. These tokens can then be used to access advanced features on the Wallace wallet or can be used to buy data from the Odin Protocol's ecosystem by other companies and dApps. As more data is shared, it will be fed into AI and ML systems, allowing for better analysis and decision-making. Plus, users earn tokens anonymously. Офіційний вебсайт: https://thedataverse.io/ Whitepaper: https://odinprotocol.io/docs/odin-whitepaper.pdf Купити GEO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни GeoDB (GEO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена GeoDB (GEO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 19,69K $ 19,69K $ 19,69K Загальна пропозиція: $ 350,00M $ 350,00M $ 350,00M Циркуляційна пропозиція: $ 177,40M $ 177,40M $ 177,40M FDV (повністю розведена вартість): $ 38,85K $ 38,85K $ 38,85K Історичний максимум: $ 5,0 $ 5,0 $ 5,0 Історичний мінімум: $ 0,00008007 $ 0,00008007 $ 0,00008007 Поточна ціна: $ 0,00011099 $ 0,00011099 $ 0,00011099 Дізнайтеся більше про ціну GeoDB (GEO)

Токеноміка GeoDB (GEO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки GeoDB (GEO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GEO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GEO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GEO, досліджуйте ціну токена GEO в реальному часі!

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