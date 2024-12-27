Сьогоднішня ціна GeoDB (GEO)

Поточна ціна GeoDB (GEO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 34.92K USD. Ціна GEO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GeoDB:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 26.74 USD

- зміна ціни GeoDB протягом дня — +0.84%

- циркуляційна пропозиція – 177.40M USD

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