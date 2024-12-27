Ціна GeoDB (GEO)
Поточна ціна GeoDB (GEO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 34.92K USD. Ціна GEO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GeoDB:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 26.74 USD
- зміна ціни GeoDB протягом дня — +0.84%
- циркуляційна пропозиція – 177.40M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GeoDB до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GeoDB до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни GeoDB до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GeoDB до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.84%
|30 днів
|$ 0
|-86.47%
|60 днів
|$ 0
|+35.27%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GeoDB: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.84%
+1.48%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Geo token is a reward token of the official apps built on top of the Odin Protocol, such as the Wallace wallet. By using these apps and sharing your data, you can earn Geo tokens as a reward. These tokens can then be used to access advanced features on the Wallace wallet or can be used to buy data from the Odin Protocol's ecosystem by other companies and dApps. As more data is shared, it will be fed into AI and ML systems, allowing for better analysis and decision-making. Plus, users earn tokens anonymously.
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