Токеноміка GENZAI by Virtuals (GENZAI) Дізнайтеся ключову інформацію про GENZAI by Virtuals (GENZAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація GENZAI by Virtuals (GENZAI) GENZAI is an AI-driven platform that enhances productivity, automates trading, and streamlines crypto interactions using advanced large language models (LLMs). Key features include text-to-trade, text-to-transact, multi-wallet capabilities, and predictive AI technology from the Allora Network for ETH and BTC price forecasts. The platform also introduces AI agents like Dr. Sophia, an AI therapist on Telegram offering mental health support, and dynamic personas such as Genzai and Dude on Acid, fostering engagement on platforms like X (Twitter). GENZAI combines utility and innovation to redefine trading and productivity in the crypto space. Офіційний вебсайт: https://genzai.wtf Whitepaper: https://docs.genzai.wtf/ Купити GENZAI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни GENZAI by Virtuals (GENZAI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена GENZAI by Virtuals (GENZAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 46.37K $ 46.37K $ 46.37K Загальна пропозиція: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркуляційна пропозиція: $ 900.00M $ 900.00M $ 900.00M FDV (повністю розведена вартість): $ 51.52K $ 51.52K $ 51.52K Історичний максимум: $ 0.00112793 $ 0.00112793 $ 0.00112793 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну GENZAI by Virtuals (GENZAI)

Токеноміка GENZAI by Virtuals (GENZAI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки GENZAI by Virtuals (GENZAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GENZAI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GENZAI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GENZAI, досліджуйте ціну токена GENZAI в реальному часі!

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