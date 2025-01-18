Ціна GENZAI by Virtuals (GENZAI)
Поточна ціна GENZAI by Virtuals (GENZAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 539.70K USD. Ціна GENZAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GENZAI by Virtuals:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 201.93K USD
- зміна ціни GENZAI by Virtuals протягом дня — -17.04%
- циркуляційна пропозиція – 900.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GENZAI by Virtuals до USD становила $ -0.000123256976948131.
За останні 30 днів зміна ціни GENZAI by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни GENZAI by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GENZAI by Virtuals до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000123256976948131
|-17.04%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GENZAI by Virtuals: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3.67%
-17.04%
+82.50%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
GENZAI is an AI-driven platform that enhances productivity, automates trading, and streamlines crypto interactions using advanced large language models (LLMs). Key features include text-to-trade, text-to-transact, multi-wallet capabilities, and predictive AI technology from the Allora Network for ETH and BTC price forecasts. The platform also introduces AI agents like Dr. Sophia, an AI therapist on Telegram offering mental health support, and dynamic personas such as Genzai and Dude on Acid, fostering engagement on platforms like X (Twitter). GENZAI combines utility and innovation to redefine trading and productivity in the crypto space.
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