Сьогоднішня ціна GENZAI by Virtuals (GENZAI)

Поточна ціна GENZAI by Virtuals (GENZAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 539.70K USD. Ціна GENZAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GENZAI by Virtuals:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 201.93K USD

- зміна ціни GENZAI by Virtuals протягом дня — -17.04%

- циркуляційна пропозиція – 900.00M USD

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