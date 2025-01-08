Ціна GENZ Token (GENZ)
Поточна ціна GENZ Token (GENZ) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GENZ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GENZ Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 281.10 USD
- зміна ціни GENZ Token протягом дня — -6.34%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GENZ Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GENZ Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни GENZ Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GENZ Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.34%
|30 днів
|$ 0
|-1.41%
|60 днів
|$ 0
|-12.06%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GENZ Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.03%
-6.34%
+4.73%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
GENZ token plays a crucial role in the whole ecosystem that Excom Society has been building. You must think of GENZ, not as a separate token, but you must connect GENZ and Excom NFT and how these two work together. Excom Society is very tightly connected with Heavenland, which focuses on building services for the Metaverse, whereas Excom Society makes services for more closed NFT communities.
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