Ціна GENUINE AI (GENAI)
Поточна ціна GENUINE AI (GENAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GENAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GENUINE AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 71.85 USD
- зміна ціни GENUINE AI протягом дня — -7.02%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GENUINE AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GENUINE AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни GENUINE AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GENUINE AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.02%
|30 днів
|$ 0
|+2.08%
|60 днів
|$ 0
|+33.39%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GENUINE AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-7.02%
-0.91%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Genuine AI: AI-Powered Platform for NFTs Genuine AI is a decentralized platform that leverages artificial intelligence to offer a variety of services to the NFT community. Its primary functions include: 2D to 3D NFT Conversion: Users can transform their 2D images into 3D NFTs, enhancing their visual appeal and potential market value. Image Generation: AI-powered tools enable users to create unique NFT artworks, fostering creativity and innovation. Staking: Users can stake their tokens for rewards, contributing to the platform's security and earning passive income. GPU Rental: The platform offers GPU rental services for users who require computational power for tasks such as AI training and rendering. Text-to-Video Transformation: AI-driven tools can convert text into engaging videos, providing new opportunities for content creation. Genuine AI aims to provide a user-friendly and comprehensive platform for individuals and businesses involved in the NFT space. Its focus on AI-powered tools and services positions it as a potential leader in the industry.
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