Сьогоднішня ціна GensoKishi Metaverse (MV)

Поточна ціна GensoKishi Metaverse (MV) сьогодні становить 0.01437478 USD з ринковою капіталізацією $ 5.75M USD. Ціна MV до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GensoKishi Metaverse:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 860.56K USD

- зміна ціни GensoKishi Metaverse протягом дня — +0.72%

- циркуляційна пропозиція – 399.74M USD

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