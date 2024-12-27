Ціна GensoKishi Metaverse (MV)
Поточна ціна GensoKishi Metaverse (MV) сьогодні становить 0.01437478 USD з ринковою капіталізацією $ 5.75M USD. Ціна MV до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GensoKishi Metaverse:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 860.56K USD
- зміна ціни GensoKishi Metaverse протягом дня — +0.72%
- циркуляційна пропозиція – 399.74M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GensoKishi Metaverse до USD становила $ +0.00010225.
За останні 30 днів зміна ціни GensoKishi Metaverse до USD становила $ +0.0063820630.
За останні 60 днів зміна ціни GensoKishi Metaverse до USD становила $ +0.0130684776.
За останні 90 днів зміна ціни GensoKishi Metaverse до USD становила $ +0.00486434073269114.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00010225
|+0.72%
|30 днів
|$ +0.0063820630
|+44.40%
|60 днів
|$ +0.0130684776
|+90.91%
|90 днів
|$ +0.00486434073269114
|+51.15%
Останній аналіз цін GensoKishi Metaverse: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.08%
+0.72%
-4.94%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
GENSOKISHI Online, is the new GameFi version of an award winning Nintendo Switch/PS4 game called “Elemental Knights”, that has been vigorously played for 13 years and has accumulated a total of 8 million downloads worldwide. GensoKishi already has a 3DMMORPG game with active users, with a fully-functioning 3D metaverse, that simultaneously connects users from around the world, be it smartphones, PCs, or video game consoles. The development team behind the development has a brilliant track record, having developed online games and prominent MMORPG titles for 19 years. Our metaverse has a 13 year history. We have allowed users to come in and generate their own skins, characters, maps, and weapons for the past 13 years. Now, on this GameFi version, all these items will now be registered on the blockchain to be transferred, sold, and bought as NFTs. What's important, is that we've refined the UI/UX in which users come in and design their original content through the entirety of this game's existence. That is why the designability and usability of the NFT designing screen will be undoubtedly high. Development will first focus on transferring our already existing MMORPG world onto the Blockchain to form the basis of the in-game economy. In this phase, the mechanism and framework for the production, sale, and distribution of in-game items, currencies, and characters will be completed.
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