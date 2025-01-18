Сьогоднішня ціна Genopets KI (KI)

Поточна ціна Genopets KI (KI) сьогодні становить 0.00103041 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Genopets KI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.20K USD

- зміна ціни Genopets KI протягом дня — -0.58%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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