Сьогоднішня ціна GenomesDAO GENOME

Поточна ціна GenomesDAO GENOME (GENOME) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1.53% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GENOME до USD становить $ 0 за GENOME.

GenomesDAO GENOME наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 330,459, з циркуляційною пропозицією у 1.00B GENOME. Протягом останніх 24 годин GENOME торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.058627, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці GENOME змінився на -- за останню годину та на -1.98% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 4.78.

Ринкова інформація щодо GenomesDAO GENOME (GENOME)

Ринкова капіталізація $ 330.46K$ 330.46K $ 330.46K Обсяг (за 24 год) $ 4.78$ 4.78 $ 4.78 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 330.46K$ 330.46K $ 330.46K Циркуляційне постачання 1.00B 1.00B 1.00B Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація GenomesDAO GENOME — $ 330.46K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 4.78. Циркуляційна пропозиція GENOME — 1.00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 330.46K.