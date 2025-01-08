Ціна GenomesDAO GENE ($GENE)
Поточна ціна GenomesDAO GENE ($GENE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 102.00K USD. Ціна $GENE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GenomesDAO GENE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 246.89 USD
- зміна ціни GenomesDAO GENE протягом дня — -7.07%
- циркуляційна пропозиція – 270.85M USD
Отримуйте оновлення цін $GENE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни $GENE.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GenomesDAO GENE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GenomesDAO GENE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни GenomesDAO GENE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GenomesDAO GENE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.07%
|30 днів
|$ 0
|+17.12%
|60 днів
|$ 0
|+654.60%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GenomesDAO GENE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.39%
-7.07%
+95.87%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
We believe you should own your own genome, the DNA blueprint of what makes you who you are, so we built Genomes.io. Genomes.io is a private and secure DNA data bank that puts you back in control of your genome utilising AMD SVS-ES Vault and blockchain technology. By addressing privacy, security and ownership concerns of DNA testing and sharing, we are building the world’s largest user-owned genomic data bank to secure the future of personalised medicine. GENE is a deflationary utility token that pharmaceutical companies and research organisations use to offer users for querying their data. Genomes.io brokers the queries and it is up to individuals whether they want to approve this query. GENE is an ERC-20 token on the Ethereum blockchain. Data buyers eg. Pharmaceutical companies and Research organisations will be able to set the price that they offer folks for each query. This will be translated into GENE tokens for costeffectiveness. This is why the tokens have value.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 $GENE до AUD
A$--
|1 $GENE до GBP
￡--
|1 $GENE до EUR
€--
|1 $GENE до USD
$--
|1 $GENE до MYR
RM--
|1 $GENE до TRY
₺--
|1 $GENE до JPY
¥--
|1 $GENE до RUB
₽--
|1 $GENE до INR
₹--
|1 $GENE до IDR
Rp--
|1 $GENE до PHP
₱--
|1 $GENE до EGP
￡E.--
|1 $GENE до BRL
R$--
|1 $GENE до CAD
C$--
|1 $GENE до BDT
৳--
|1 $GENE до NGN
₦--
|1 $GENE до UAH
₴--
|1 $GENE до VES
Bs--
|1 $GENE до PKR
Rs--
|1 $GENE до KZT
₸--
|1 $GENE до THB
฿--
|1 $GENE до TWD
NT$--
|1 $GENE до CHF
Fr--
|1 $GENE до HKD
HK$--
|1 $GENE до MAD
.د.م--