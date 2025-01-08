Сьогоднішня ціна GenomesDAO GENE ($GENE)

Поточна ціна GenomesDAO GENE ($GENE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 102.00K USD. Ціна $GENE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GenomesDAO GENE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 246.89 USD

- зміна ціни GenomesDAO GENE протягом дня — -7.07%

- циркуляційна пропозиція – 270.85M USD

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