Ціна Genius Yield (GENS)
Поточна ціна Genius Yield (GENS) сьогодні становить 0.0312092 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GENS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Genius Yield:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.89K USD
- зміна ціни Genius Yield протягом дня — -2.80%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Genius Yield до USD становила $ -0.0008992789994624.
За останні 30 днів зміна ціни Genius Yield до USD становила $ +0.0052304153.
За останні 60 днів зміна ціни Genius Yield до USD становила $ +0.0037711075.
За останні 90 днів зміна ціни Genius Yield до USD становила $ +0.015997517949328454.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0008992789994624
|-2.80%
|30 днів
|$ +0.0052304153
|+16.76%
|60 днів
|$ +0.0037711075
|+12.08%
|90 днів
|$ +0.015997517949328454
|+105.17%
Останній аналіз цін Genius Yield: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.29%
-2.80%
+14.81%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
While DeFi provides many investment opportunities, managing capital is both complex and time-consuming. Due to thousands of tokens and liquidity pools, even intermediate and experienced users might not utilize investment opportunities to the full extent. What is even more confusing, DEXs and yield optimizers usually function as separate products, which limits yield optimization opportunities and negatively impacts user experience Genius Yield is an answer to all of those concerns. Genius Yield is the all-in-one DeFi platform, that combines concentrated liquidity DEX (“Genius DEX”) with an automated yield optimizer (“Smart Liquidity Vault”), built from the ground up to fully benefit from Cardano’s EUTxO-based ledger which would be accessible both to beginners and seasoned traders. Genius DEX doesn't utilize constant product formula, therefore it's the first Cardano DEX that effectively eliminates impermanent loss. Genius Yield minimizes risk and maximizes profits in an intuitive, hassle-free way.
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