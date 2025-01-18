Сьогоднішня ціна Genius Yield (GENS)

Поточна ціна Genius Yield (GENS) сьогодні становить 0.0312092 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GENS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Genius Yield:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.89K USD

- зміна ціни Genius Yield протягом дня — -2.80%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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