Сьогоднішня ціна Genius X (GENSX)

Поточна ціна Genius X (GENSX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GENSX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Genius X:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 163.17 USD

- зміна ціни Genius X протягом дня — -3.35%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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