Сьогоднішня ціна GENIUS AI (GNUS)

Поточна ціна GENIUS AI (GNUS) сьогодні становить 7.89 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GNUS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GENIUS AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 432.61K USD

- зміна ціни GENIUS AI протягом дня — -21.97%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін GNUS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни GNUS.