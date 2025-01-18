Ціна GENIUS AI (GNUS)
Поточна ціна GENIUS AI (GNUS) сьогодні становить 7.89 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GNUS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GENIUS AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 432.61K USD
- зміна ціни GENIUS AI протягом дня — -21.97%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GENIUS AI до USD становила $ -2.222021708074582.
За останні 30 днів зміна ціни GENIUS AI до USD становила $ -1.3140329490.
За останні 60 днів зміна ціни GENIUS AI до USD становила $ +1.6149086310.
За останні 90 днів зміна ціни GENIUS AI до USD становила $ +0.957992827462493.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -2.222021708074582
|-21.97%
|30 днів
|$ -1.3140329490
|-16.65%
|60 днів
|$ +1.6149086310
|+20.47%
|90 днів
|$ +0.957992827462493
|+13.82%
Останній аналіз цін GENIUS AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.15%
-21.97%
+4.11%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
GNUS AI combines federated learning and decentralized GPU mining to create a secure, distributed, privacy-preserving AI/ML network.
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