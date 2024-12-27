Ціна Genius (GENI)
Поточна ціна Genius (GENI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 219.98K USD. Ціна GENI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Genius:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 472.11 USD
- зміна ціни Genius протягом дня — -1.26%
- циркуляційна пропозиція – 298.78B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Genius до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Genius до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Genius до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Genius до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.26%
|30 днів
|$ 0
|-21.36%
|60 днів
|$ 0
|-66.97%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Genius: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.10%
-1.26%
-19.24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Genius (GENI) is the first hyper-yield, A.I. driven blockchain Certificate of Deposit that intends to appreciate. The main application of Genius will be to generate passive income.
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