Сьогоднішня ціна Genius (GENI)

Поточна ціна Genius (GENI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 219.98K USD. Ціна GENI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Genius:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 472.11 USD

- зміна ціни Genius протягом дня — -1.26%

- циркуляційна пропозиція – 298.78B USD

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